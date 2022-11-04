Елькин Сергей Анатольевич

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Как написать эффективный маркетинговый план шаг за шагом? Привлечение клиентов для вашего бизнеса в наши дни может стать довольно сложной задачей. Это связано с огромной конкуренцией на рынке, из которой вам необходимо выделиться и завоевать интерес

Модель Grow, ее этапы и эффективное управление командой В распоряжении менеджера, управляющего командой, есть множество различных методов, в том числе не предназначенных непосредственно для его профессиональной области. Одним из таких инструментов является модель GROW, которую тренеры

Оптимизация коэффициента конверсии сайта. Проверенные приемы Простыми словами, оптимизация коэффициента конверсии – это вариация способов, помогающих превратить посетителей вашего сайта в активных клиентов. Что такое оптимизация коэффициента конверсии (CRO)? Оптимизация конверсии заключается в применении

Как разработать эффективный маркетинговый план за 5 простых шагов? Маркетинговый план компании – это набор стратегий и кампаний, с помощью которых можно позиционировать бренд, узнать свою аудиторию, обеспечить вовлеченность, увеличить оборот и, прежде всего, создать сообщество. Для

Как UX и SEO оптимизация могут положительно повлиять на эффективность интернет-магазина? Даже самые заметные сайты в поисковых системах, если их трудно читать пользователям, не принесут ожидаемых результатов конверсии. Поэтому хороший UX — ключевой элемент успеха. Тем не менее, SEO

21 совет по тайм-менеджменту для предпринимателей Ваше время как предпринимателя ценно. У вас есть 8 часов в день и 5 дней в неделю (плюс немного больше), чтобы выполнить все свои бесчисленные обязанности и добиться

Эффективный видеоконтент для каждого этапа пути покупателя: рассмотрение, решение Контент-маркетинг необходимо согласовать с путем покупателя, чтобы продвижение по воронке конверсии происходило естественным образом. Рассмотрение Настало время превратить потенциального клиента в покупателя. Он уже знает, в чем заключается

Сотрудники по всему миру предпочитают работать из дома Согласно новому глобальному исследованию Business Insider, в то время как компании стремятся вернуться в свои офисы, сотрудники предпочитают оставаться дома. Несоответствие между тем, что хотят сотрудники, и тем,

Как выстроить эффективное планирование в проекте Одно из основных hard skills, которое предъявляется в современных требованиях к соискателю работы – умение правильно распределять своё время. Профессиональный специалист умеет видеть полный план каждого из отделов